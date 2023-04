Japanse bevolking daalt tot onder 125 miljoen en krimpt voor het twaalfde jaar op rij

Politiek “22 medewer­kers mee op reis”: Charles Michel spendeert miljoenen aan privévluch­ten. Kost dat z'n topjob?

22 privévluchten, waaronder tussen Brussel en Parijs. Het reisbudget dat op een jaar tijd met 34 procent toeneemt. Niet toevallig lekken nu plots smeuïge details uit over de handel en wandel van de Europese president. De kritiek op Charles Michel klinkt in de Brusselse wijk steeds luider. Maar is die kritiek wel gerechtvaardigd? En kunnen de hoge reiskosten hem zijn topjob kosten? “Dit zal zeker gevolgen hebben.”