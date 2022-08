Japans tienermeisje steekt op straat twee mensen neer “omdat ze de doodstraf wil”

Japan voert eerste executies uit sinds 2019

Japan heeft vandaag drie ter dood veroordeelde gevangenen geëxecuteerd. Het is voor het eerst sinds 2019 dat de doodstraf in het land is uitgevoerd. Volgens de Japanse regering waren de straffen nodig als reactie op “voortdurende, afschuwelijke misdaden”. Het waren tevens de eerste executies sinds het aantreden van premier Fumio Kishida in oktober.

21 december