Japans paspoort na 5 jaar niet meer machtigste ter wereld, met nieuwe winnaar kom je zonder visum 192 bestemmingen binnen

Update Amerikaan­se militair die werd opgepakt in Noord-Ko­rea, was net gevangenis uit

Een Amerikaanse militair die vermoedelijk in Noord-Koreaanse hechtenis zit omdat hij de zwaar versterkte grens tussen Zuid- en Noord-Korea was overgestoken, heeft eerder ongeveer twee maanden in een Zuid-Koreaanse gevangenis gezeten. Dat heeft een functionaris in Seoel tegenover het Franse persbureau ‘AFP’ gezegd.