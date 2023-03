Japans parlementslid wordt ontslagen omdat hij nooit komt werken

Een bekende Japanse YouTuber met een roddelkanaal over beroemdheden is ontslagen als parlementslid. Hij was sinds zijn aanstelling, zeven maanden geleden, nog geen enkele keer op zijn werk verschenen. Hierdoor wordt hij de eerste Japanse wetgever die uit het parlement wordt gezet zonder er ooit binnen te komen.

Yoshikazu Higashitani heeft geen enkele dag van het parlement bijgewoond sinds hij zeven maanden geleden in het parlement werd gekozen. Hij is een van de twee gekozen leden van de oppositiepartij Seijika-joshi-48. De partij heeft maar één strijdpunt: een hervormingen van de Japanse publieke omroep.

De tuchtcommissie van het parlement heeft nu Higashitani’s status ontnomen vanwege zijn voortdurende afwezigheid. Kiezers hadden Higashitani afgelopen juli in het Hogerhuis gekozen. Hij is beter bekend als GaaSyy op YouTube, waar hij beroemd is om zijn roddels over beroemdheden.

Uitzetting is de zwaarste straf die een parlementslid kan krijgen. Het is slechts twee keer gebeurd sinds 1950 en dit is de eerste keer dat een parlementslid geschorst wordt door voortdurende afwezigheid. De kamer zal het besluit later deze week formaliseren.

Fraude en smaad

Higashitani zou in de Verenigde Arabische Emiraten wonen. Hij heeft tot dusver geweigerd het parlement bij te wonen omdat hij vreest te worden gearresteerd wegens beschuldigingen van fraude en smaad van beroemdheden, zo meldden Japanse media.

Vorige week had het parlement geëist dat Higashitani naar Tokio zou vliegen om zich persoonlijk in de kamer te verontschuldigen voor zijn afwezigheid. Wetgevers hadden gezegd dat dit een laatste kans op verlossing zou zijn. Maar Higashitani kwam niet opdagen bij de plenaire vergadering. In plaats daarvan kondigde hij op zijn YouTube-kanaal aan dat hij naar Turkije ging en dat hij van plan was zijn salaris te doneren aan de Turkse aardbevingshulp.

Onwettig

Zijn afwezigheid wekte de woede op van de Senaat. Zijn enige partijgenoot, Hamada Satoshi, voerde aan dat het onwettig was om Higashitani uit te wijzen vanwege zijn afwezigheid bij zittingen. De commissie stemde echter unaniem voor zijn schorsing.