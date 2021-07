Japanners willen fax massaal behouden: “E-mail is niet veilig”

De Japanse regering heeft een beslissing om de fax in kantoren af te schaffen noodgedwongen moeten terugdraaien. ‘Faxofiele’ ambtenaren maakten zich ernstig zorgen over de veiligheid van e-mails. “Het is onmogelijk om ze te verbannen”, klinkt het. Ook in ons land is de fax nog niet volledig verdwenen.

De overheid in Japan besloot in juni om voor het einde van de maand het overgrote deel van de faxmachines te verwijderen en voorgoed over te schakelen op e-mails. Het zou werknemers aanmoedigen om meer thuis te werken en voorkomen dat mensen naar kantoor moeten om te faxen. Iets dat tijdens een coronapandemie zeker belangrijk is. Bovendien zouden er uitzonderingen worden gemaakt als er bijvoorbeeld een ramp plaatsvindt.

Die beslissing was echter buiten honderden overheidsinstanties in het bureaucratische zenuwcentrum van Japan in Tokio gerekend. Volgens de krant ‘Hokkaido Shimbun’ zou de nieuwe maatregel “onmogelijk” zijn.

De ambtenaren maakten zich ernstige zorgen over de veiligheid van gevoelige informatie. Vertrouwelijke info over gerechtelijke procedures zou volgens de medewerkers niet voldoende beschermd zijn. Hun protest had effect: de regering maakte noodgedwongen een einde aan de maatregel.

Faxen in België

Ook bij de Belgische overheid is de fax nog niet volledig verdwenen. In 2020 bevatten 158 van de 1.240 toestellen bij de FOD Justitie nog een faxmodule: “De gerechtelijke instanties kunnen onafhankelijk beslissen om de fax geleidelijk aan of volledig weg te werken. Wij moedigen het alvast aan”, klinkt het.

Met succes: de familie- en burgerlijke rechtbank in Antwerpen besliste vorig jaar om de fax definitief uit dienst te halen. Ook op nationaal niveau zal de communicatie met het openbaar ministerie in september via mail gebeuren. “Een beperkt aantal toestellen met faxmogelijkheid blijft sowieso beschikbaar als eventuele back-up in geval van problemen met het netwerk”, klinkt het nog.

Stempelprotest

Het is niet de eerste keer dat Japan bij een digitalisering op tegenstand stuit. Vorig jaar kreeg de overheid nog een protestgolf over zich heen toen ze de ‘Hankostempel’ voor een groot deel wilde afschaffen. Dat is een soort zegel waarmee je officiële documenten kunt ondertekenen. Volgens de overheid was die manier verouderd en zou het helpen om corona te verspreiden. Politici die gebieden vertegenwoordigen waar de stempel wordt gemaakt, noemden het dan weer een “symbool van Japan”.

