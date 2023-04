Japanner (75) opent gratis afhaalrestaurant in verwoeste Oekraïense stad Charkiv en helpt zo 500 mensen per dag

De Russische inval in Oekraïne betekende voor velen de start van een leven in schuilplaatsen. Nu, meer dan een jaar later, herstelt het “normale” leven zich stilaan en daar zit een 75-jarige Japanner voor iets tussen. Samen met een Oekraïense vriend startte hij er ‘Fumi Caffe’ op, waar dagelijks honderden mensen gratis terecht kunnen voor eten.

In februari 2022 dacht de 75-jarige Fuminori Tsuchiko de vakantie van zijn leven te beleven. Hij boekte een vlucht vanuit het Japanse Tokio naar het Oekraïense Charkiv, een reis van meer dan 8.000 kilometer. Helaas voor Tsuchiko kende zijn reis een abrupt einde: de oorlog in Oekraïne brak uit en zoals vele landen riep ook de Japanse ambassade zijn burgers op om het land te verlaten. Daarop trok de man naar Warschau in Polen.

In plaats van een terugvlucht naar Japan te boeken, besloot de man in mei 2022 de Oekraïners te gaan helpen. Hij gaf zich op als humanitair vrijwilliger en keerde terug naar zijn oorspronkelijke vakantiebestemming. Maar van een vakantie was geen sprake meer, het land was verwoest. Zo besloot de lokale bevolking om te schuilen in metrostations, omdat hun huizen onbewoonbaar of te gevaarlijk waren om er te blijven. Niet alleen de zoektocht naar een veilige plek om te overnachten verliep moeizaam, ook de zoektocht naar voedsel was moeilijk.

Volledig scherm Fuminori Tsuchiko in de verwoeste straten van Charkiv. © REUTERS

Hoewel Tsuchiko de ernst van de situatie besefte, was hij vastberaden om de bevolking te helpen. Samen met enkele burgers bracht de Japanner zeven maanden lang de nacht in een metrostation door. Daar schuilde hij tijdens bombardementen. De metalen toegangspoorten van het station lieten hem toe om een soort cafetaria op te richten waar mensen dagelijks terecht konden voor voedsel. Zo werd zijn slaapplek ook zijn werkplek.

‘Fumi Caffe’

Bijna een jaar later verblijft de man nog steeds in het land. Zijn ondergrondse werkplek heeft hij ondertussen wel ingeruild voor een plek boven de grond. Samen met een Oekraïner die hij leerde kennen, startte hij er ‘Fumi Caffe’ op, een soort afhaalrestaurant waar mensen hun lege potjes kunnen laten vullen. Dankzij verschillende Japanners die via sociale media geld doneren, kunnen hier dagelijks ongeveer 500 mensen terecht voor gratis eten, iets waarvoor de lokale bevolking Tsuchiko zeer dankbaar is.

“Het is geweldig dat er zulke oprechte mensen zijn met een open hart en ziel, die hun leven en tijd opofferen om te helpen en hoop te geven”, zegt Anna Tovstopyatova, een Oekraïense die zelf ook geld kwam doneren aan ‘Fumi Caffe’.

Volledig scherm Fuminori Tsuchiko deelt gratis eten uit aan de lokale bevolking. © REUTERS

