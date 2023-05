Japan zet gevechtsvliegtuigen in nadat Russische vliegtuigen kustlijn te dicht naderen

ANALYSE. Staan de straalja­gers stiekem al klaar om de Russen te verrassen?

De Amerikanen hebben maandenlang geweigerd om Oekraïne straaljagers te gunnen. Maar nu draaien ze toch bij. Onder druk van Europese bondgenoten, heet dat dan. De waarheid is wellicht dat we naar een zorgvuldig uitgetekende choreografie zitten te kijken, waarbij de F-16's misschien al klaar staan als verrassingsfactor in het tegenoffensief. We wegen alle mogelijkheden af.