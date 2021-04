Japan zal meer dan miljoen ton radioactief Fukushima-water in zee lozen

Japan is van plan om meer dan één miljoen ton radioactief afvalwater van de vernietigde kerncentrale in Fukushima in zee te lozen. Dat deelde de regering vandaag mee. De beslissing valt niet in goede aarde bij buurlanden China en Zuid-Korea.

Het water is onder meer gebruikt om de reactor van de kerncentrale mee te koelen, toen die in 2011 werd getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. Het koelwater zit momenteel in enorme opslagtanks.

Japanse media berichtten vorige week al over de plannen. Vandaag werden die officieel door de overheid van het Aziatische land bevestigd. De lozing zal volgens de overheid over ongeveer twee jaar van start gaan en het hele proces zal tientallen jaren duren. “Met het uitgangspunt van een strikte naleving van de vastgestelde regelgeving, kiezen we voor lozing in de oceaan”, luidt het in een officiële regeringsmededeling.

Het vervuilde water moet opnieuw gefilterd worden om schadelijke isotopen te vermijden en zal verdund worden om tegemoet te komen aan internationale standaarden.

De beslissing komt een drietal maanden voor de geplande Olympische Spelen in Tokio. Sommige evenementen zullen op slechts 60 kilometer van de verwoeste kerncentrale doorgaan.

Tegenwind

China en Zuid-Korea hebben hun zorgen al over het plan geuit. Ook Japanse vissers voelen er niets voor. Zij vrezen dat zo’n maatregel slecht kan uitpakken voor hun sector. Zo legde Zuid-Korea na de kernramp de import van vis uit het gebied bij Fukushima stil.

Japan werd op 11 maart 2011 getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. Ongeveer 100.000 mensen sloegen op de vlucht en er vielen bijna 19.000 doden. Als gevolg van het natuurgeweld raakte de kerncentrale in Fukushima beschadigd. Het was de ergste kernramp sinds die in Tsjernobyl in 1986.

