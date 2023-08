Japan wil recordbedrag voor defensie terwijl spanning met China stijgt

ANALYSE. Waarom is Poetin zo bang van dode Wag­ner-baas Prigozjin? “Zijn graf is beter bewaakt dan de VS-ambassade in Bagdad”

We hebben ons vergist toen we vorige week beweerden dat de dood van Jevgeni Prigozjin de positie van president Poetin versterkt. “Het voorbeeld van de Wagner-baas zal wel volstaan om iedere vorm van rebellie de kop in te drukken”, zo schreven we toen. Maar de manier waarop diens graf nu wordt bewaakt, spreekt boekdelen over de schrik die er in het Kremlin heerst. Kan er werkelijk een nieuwe opstand ontstaan? Of dreigt er nog een ander gevaar? Feit is dat de paranoia nu pas goed begint.