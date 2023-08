Japan waarschuwt burgers over belaging in China rond afvalwater

Kop van everzwijn ontdekt voor Marokkaans consulaat op Corsica

Het parket van Bastia op het eiland Corsica is een onderzoek gestart voor “het uitlokken van discriminatie en rassenhaat” na de ontdekking van de kop van een everzwijn voor het Marokkaanse consulaat in Biguglia in het departement Haute-Corse. Dat werd zondag uit gerechtelijke hoek vernomen.