Japan verlengt en breidt noodtoestand uit door recordaantal nieuwe besmettingen in Tokio na start Olympische Spelen

Olympische Spelen Coronage­val­len zorgen voor nervosi­teit in olympisch dorp: “Het systeem is niet waterdicht”

19 juli Houdt Tokio het hoofd koel? Hoe meer atleten, begeleiders en officials in het olympisch dorp inchecken, hoe duidelijker het wordt dat de strenge regels en richtlijnen die Japan oplegt lang niet altijd coronaproof of waterdicht zijn. En dat zorgt voor nervositeit, enkele dagen voor het begin van de Spelen. “Het is een permanente angst dat al ons werk in het water valt door een positief geval”, zegt Carole Bam, coach van spurtster Cynthia Bolingo.