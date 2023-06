Japan verhoogt grens van seksuele meerderjarigheid van 13 naar 16 jaar

Met 13 jaar hanteerde Japan lang een van de jongste leeftijden ter wereld voor seksuele meerderjarigheid. In ons land is dat 16 jaar. Dat betekent dat wie jonger is dan 16 jaar in principe geen toestemming kan geven voor seksuele handelingen. In andere landen zoals Frankrijk (15 jaar) en Duitsland (14 jaar) ligt die leeftijd lager dan in België. Onder de nieuwe wetgeving worden seksuele relaties tussen twee tieners ouder dan 13 jaar niet bestraft als de twee partners niet meer dan vijf jaar verschillen.

Verkrachting kreeg nieuwe definitie

Japan hervormde de wetgeving rond seksueel geweld voor het eerst in ruim een eeuw in 2017, maar die veranderingen gingen volgens critici niet ver genoeg. In 2019 leidde een reeks vrijspraken in verkrachtingszaken tot protesten in het hele land. Een van de meest bekritiseerde punten, de criteria van een verkrachting, zijn nu aangepast. Eerst was alleen sprake van verkrachting als iemand geweld of intimidatie had gebruikt. Nu wordt dat verbreed tot seks zonder wederzijdse instemming.