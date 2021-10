Japan van 25.000 nieuwe coronagevallen per dag net na de Spelen naar nu nog amper 369

Japan tekende maandag de laagste coronacijfers in meer dan een jaar tijd op. Dat is opmerkelijk, want net na de Olympische Spelen in Tokio stuwde de deltavariant het aantal nieuwe gevallen van Covid-19 er nog naar recordhoogtes. Als oorzaak van de ongelooflijke daling worden de vaccinatiecampagne en de mondmaskerdracht genoemd.

Een groot deel van de Japanse bevolking was niet echt blij met de organisatie van de Olympische Spelen dit jaar in de hoofdstad Tokio in volle coronapandemie. De Zomerspelen werden vorig jaar nog uitgesteld door corona en vonden dit jaar plaats van 23 juli tot 8 augustus. Een paar dagen later, op 13 augustus, noteerde Tokio een recordaantal van 5.773 nieuwe coronabesmettingen in een dag. In heel het land waren dat er meer dan 25.000.

De druk op de ziekenhuizen was enorm. Door een tekort aan ziekenhuisbedden moeste duizenden Covid-patiënten thuis recupereren en soms zelfs thuis sterven. Toenmalig eerste minister Yoshihide Suga moest het na een jaar premierschap al voor bekeken houden, omdat zijn populariteit tot een dieptepunt was gezakt. Maar plots keerde de toestand. Eind vorige maand werd de noodtoestand vanwege corona zelfs opgeheven in Japan.

Twee weken later blijven de coronacijfers dalen, zelfs tot het laagste niveau sinds meer dan een jaar. Maandag registreerde Tokio 49 nieuwe coronabesmettingen, het laagste aantal sinds juni vorig jaar. In heel Japan waren er maandag 369 nieuwe infecties met Covid-19.

Volledig scherm De vaccinatiecampagne draaide de laatste maanden op volle toeren in Japan. © REUTERS

Volgens experts is er geen eenduidige oorzaak voor de sterke afname en de onwaarschijnlijke kentering in Japan, de derde grootste economie ter wereld. Maar na een erg trage start is de vaccinatiecampagne in een stroomversnelling terechtgekomen, met dank aan de bevolking die nauwelijks tegenstribbelt. Inmiddels is 70 procent van de 126 miljoen Japanners gevaccineerd. Tegen november kan iedereen die dat wil ingeënt zijn. Vanaf december begint Japan met boosterprikken voor zorgpersoneel en voor ouderen, kondigde de nieuwe premier Fumio Kishida aan.

Wat ook meespeelt om het aantal infecties naar beneden te halen, is het wijdverbreide dragen van een mondmasker, volgens experts. In Japan is dat sowieso ingeburgerd tijdens het griepseizoen. Dat was ook al zo vóór de coronapandemie. Bij ons en in vele andere landen is het mondmasker vandaag vaak geen verplichting meer, maar de meeste Japanners komen nog altijd liever niet buiten zonder mondkapje.

Maar ook in Japan blijven experts waarschuwen voor het valse gevoel dat de coronapandemie al voorbij is. De cijfers zouden makkelijk weer kunnen stijgen als het kouder wordt en mensen samenkomen in slecht geventileerde cafés en restaurants. Zoals in de maand december, wanneer Japanse collega’s traditioneel het einde van het werkjaar vieren met een drinkfestijn.