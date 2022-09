Japan telt meer dan 90.000 honderdplussers: een nieuw record

Beelden tonen hoe er gerekru­teerd wordt in Russische strafkolo­nie: "Jullie hebben 5 minuten om te beslissen. Wie deserteert, krijgt de kogel”

Er zijn beelden opgedoken die laten zien hoe soldaten gerekruteerd worden in een Russische gevangenis om te gaan vechten aan het front in Oekraïne. Ze laten niets aan de verbeelding over.

15 september