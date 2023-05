Japan stemt wet die levensduur van kerncentrales tot meer dan 60 jaar verlengt

De maatregel maakt het mogelijk om de periodes waarin de reactoren worden stilgelegd uit te sluiten van de totale dienstperiode. Alle kernreactoren werden lange tijd buiten werking gesteld om te voldoen aan de nucleaire veiligheidsregels die zijn ingevoerd na de ramp in Fukushima van 2011. De meeste reactoren zijn volgens ‘The Japan Times’ nog steeds niet opnieuw in dienst omdat opeenvolgende regeringen geen snelle herstart wilden door de sterke publieke tegenstand.

Lees ook Japan wil komende maanden beginnen met lozen in zee van meer dan miljoen ton radioactief water van kerncentrale Fukushima

Het is een van de maatregelen die premier Fumio Kishida vorige zomer aankondigde om kernenergie te herlanceren in Japan. Die aankondiging kwam toen enkele maanden na de energieschok die volgde nadat de oorlog in Oekraïne was uitgebroken. De Japanse Nucleaire Veiligheidsautoriteit NRA gaf in februari haar goedkeuring.

Volgens de nieuwe wetgeving moeten reactoren met meer dan dertig jaar dienst om de tien jaar worden gecontroleerd door de NRA.

Alle Japanse kerncentrales werden stilgelegd na de ramp in de centrale van Fukushima. Een hevige aarbeving onder zee zorgde toen voor een gigantische tsunami aan de noordoostkust van het eiland.

Jaren 70 en 80

Van de op papier 33 operationele reactoren in het land zijn er slechts tien opnieuw opgestart sinds de kernramp. De centrales die nu werken, moesten aan hogere veiligheidsnormen voldoen. Momenteel zijn er negen reactoren actief in Japan, allemaal in het westen of het zuidwesten van het eiland.

De eerste commerciële Japanse kernreactor was operationeel in 1966, meldt de Federatie van Elektrische Energiebedrijven in Japan (FEPC). De meeste centrales die momenteel draaien, dateren uit de jaren 70 en 80. Voor de kernramp in Fukushima van 2011 haalde Japan 30 procent van zijn elektriciteit uit kernenergie, aldus de FEPC.