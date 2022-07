Japan maakt jacht op wilde aap, dier bijt verschillende kinderen

De aanvallen begonnen op 8 juli in het Ogori-district van de prefectuur Yamaguchi in het zuidwesten van het land. Het dier drong een gezinswoning binnen en krabde een baby. “Ik was aan het stofzuigen toen ik plots mijn baby hoorde huilen. Ik draaide me om en zag dat een aap haar benen had gegrepen. Het leek alsof het dier mijn kindje naar buiten probeerde te slepen”, vertelt de moeder van de baby aan lokale media.