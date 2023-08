Japan herdenkt slachtoffers van atoombom in Hiroshima

Jonge vrouw (20) sterft nadat ze bedolven raakt onder omvallende palmboom in historisch centrum van Barcelona

In Barcelona is een 20-jarige vrouw om het leven gekomen nadat ze terechtkwam onder een omvallende palmboom. Het tragische incident gebeurde afgelopen donderdag in een wijk in het historisch centrum. Waarom de palmboom plots afbrak, is nog niet helemaal duidelijk.