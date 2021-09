Japan heft maandenlange noodtoestand vanwege corona op

UPDATE Sociaal-democraten winnen Duitse parlements­ver­kie­zin­gen, “fiasco voor Merkels CDU/CSU”

27 september De SPD heeft de parlementsverkiezingen in Duitsland gewonnen. De centrumlinkse partij was goed voor 25,7 procent van de stemmen en bleef daarmee de CDU/CSU nipt voor. De conservatieven behaalden uiteindelijk 24,1 procent, een absoluut dieptepunt na zestien jaar regering van afscheidnemend bondskanselier Angela Merkel en “een fiasco”, zegt VTM-correspondente Carolien Van Nunen in Berlijn. Dé grote vraag is nu wie de nieuwe bondskanselier wordt.