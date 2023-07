Japan begint deze zomer met het lozen van vervuild water uit kernreactoren Fukushima: “Minder vervuild dan Chinees afvalwater”

Op 11 maart 2011 raakte de kerncentrale van Fukushima beschadigd na een zware aardbeving en tsunami. Meer dan twaalf jaar later moeten de beschadigde kernreactoren nog altijd met koelwater gekoeld worden. Er ligt ondertussen al meer dan 1,3 miljoen ton vervuild water opgeslagen in circa 1.000 tanks. Uitbater Tepco wil dat water verdund en gefilterd in zee lozen omdat de maximumcapaciteit van de tanks bijna bereikt is.

Het radioactieve element tritium kan niet gefilterd worden, maar volgens Tepco en het IAEA bestaat er echter geen gevaar aangezien het water verdund wordt. Daarenboven is tritium in geringe hoeveelheden niet schadelijk voor de mens en zijn omgeving. Ook experten wijzen erop dat kerncentrales wereldwijd al jarenlang routinematig koelwater lozen.

Het IAEA heeft twee jaar lang onderzoek gedaan naar de Japanse plannen om het water te lozen in de Stille Oceaan. Volgens hen is het water inmiddels bijna helemaal vrij van radioactieve straling en voldoet het aan de veiligheidsstandaarden van het agentschap. Het lozen van het water gaat zo’n dertig tot veertig jaar duren.

Toch is er weerstand tegen het Japanse plan. Vissers vrezen voor reputatieschade en inkomensverlies. Ook landen als Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland maken zich zorgen over mogelijke milieuschade.

China heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat ze niet akkoord zijn met het plan. Beijing is bang dat de kwaliteit van het zeewater zal verslechteren en dat dat gezondheidsproblemen zal veroorzaken. Maar volgens Japan is het water dat zij willen lozen minder vervuild dan het afvalwater dat door kerncentrales in China wordt geloosd. Volgens China is dat een foute vergelijking die “de publieke opinie misleidt.”

Het is de bedoeling dat Japan deze zomer start met de lozing van het vervuilde water. De Japanse premier Fumio Kishida zei dat het de taak van Japan is om “gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en op een transparante manier” uitleg te blijven geven over de ontwikkelingen rond de kerncentrale.