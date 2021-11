Jager mikt op hert aan overkant van weg, maar raakt auto van gepensioneerd koppel

Duitse inlichtin­gen­dienst waarschuwt voor radicalise­ren­de Co­vid-ontkenners

Het hoofd van de inlichtingendienst in de Duitse deelstaat Thüringen waarschuwt dat corona-ontkenners steeds meer geradicaliseerd geraken. "We zien online pesterijen, beledigingen, fysieke aanvallen en ultra-agressief gedrag in het hele land", zegt Stephan Kramer in een interview met Redaktionsnetzwerk Deutschland.

11:04