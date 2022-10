Jager houdt geweer per ongeluk omgekeerd vast en schiet Britse vrouw (67) dood in Frankrijk

Dode en drie gewonden door Russische aanval op woongebouw in Kiev: “aanval door kamikaze­dro­nes”, beelden tonen ontploffin­gen in de stad

De Oekraïense hoofdstad Kiev is maandagochtend opnieuw opgeschrikt door meerdere explosies in het centrum van de stad. Bij de Russische bombardementen is zeker één vrouw om het leven gekomen in een woongebouw. Drie anderen raakten gewond, meldt de burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, via berichtendienst Telegram.

13:08