Jacinda Ardern herverkozen als premier met historische absolute meerderheid

Jacinda Ardern is opnieuw verkozen als premier van Nieuw-Zeeland. Haar Labour-partij haalde bij de parlementsverkiezingen zelfs een absolute meerderheid in het parlement, met ongeveer 50 procent van de stemmen. Het is de eerste keer sinds invoering van het huidige kiessysteem in 1996 dat een partij een absolute meerderheid binnenhaalt.

De 40-jarige Ardern, die sinds 2017 premier is, haalde met haar partij 64 van de 120 zetels binnen. De conservatieve National Party, die van 2008 tot 2017 doorlopend in de regering zat, heeft 35 zetels in het parlement. Partijleider en kandidaat-premier Edith Collins gaf eerder op de dag al haar nederlaag toe.

Lees ook Premier Nieuw-Zeeland begint campagne bij haar ouders thuis zodat die kunnen babysitten

In een toespraak voor haar aanhangers zei Ardern dat ze een mandaat heeft gekregen om de sociale hervormingen in het land te versnellen. “Na dit resultaat hebben we een mandaat om onze reactie en de relance te versnellen, en we beginnen morgen”, zei ze over de sociale en ecologische hervormingen die haar regering in gang zette. Volgens Ardern kreeg Labour de meeste steun van de kiezers in meer dan 50 jaar.

Volledig scherm Jacinda Ardern komt haar campagnemedewerkers bedanken. © AP

Tot voor kort regeerde Ardern met een coalitieregering van Labour, de Green Party en de populistische New Zealand First. Die laatste partij haalt de kiesdrempel van 5 procent niet.

De premier krijgt wereldwijd veel lof voor haar aanpak van crisissen. Zo was ze na de terreuraanslag in Christchurch vorig jaar heel aanwezig en slaagde ze erin om snel een strengere wapenwetgeving door te voeren. En ook na de vulkaanuitbarsting op White Island, die in december vorig jaar aan 21 mensen het leven kostte, wist ze volgens heel wat Nieuw-Zeelanders de juiste toon aan te slaan.

Volledig scherm Jacinda Ardern. © EPA

Tot slot kwam ze ook de coronacrisis kwam goed door. Door vroeg te reageren en door strikte maatregelen in te voeren die geleidelijk werden versoepeld, wist ze samen met haar “team van 5 miljoen” de pandemie goed onder controle te krijgen.

Maar er is ook kritiek op het beleid van Ardern. Zo wordt haar verweten dat ze te weinig heeft gedaan om de kinderarmoede aan te pakken. Vooral de Maori, de oorspronkelijke inwoners van het land, krijgen nog vaak met armoede te maken. Bovendien is Nieuw-Zeeland door de coronapandemie ook in een recessie terechtgekomen.

De officiële resultaten van de verkiezing volgen op 6 november, wanneer ook speciale stemmen - zoals die van de Nieuw-Zeelanders in het buitenland - geteld zijn. Historisch zijn die stemmen goed voor een verschil in één of twee zetels, dus normaal gezien behoudt Labour de absolute meerderheid.

Volledig scherm © AP