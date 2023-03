Jacht op tegenstanders: Poetin roept op tot hardere repressie tegen mensen die Rusland "destabiliseren"

Zo werd de beweging van de bekende Russische opposant Aleksej Navalny in 2021 als "extremistisch" bestempeld door het Russische gerecht, waarna verscheidene militanten van de groep opgesloten werden. Vele anderen gingen in ballingschap in het buitenland. De sociale netwerken Facebook en Instagram kregen kort na het begin van het conflict in Oekraïne ook het stempel van "extremistisch”. Ze werden vervolgens verboden, terwijl het moederbedrijf Meta op de lijst van "terreurorganisaties" werd gezet.

Kritiek op Russisch leger

Zo veroordeelde een militaire rechtbank woensdag een man tot dertien jaar cel omdat hij brand had gesticht aan een rekruteringscentrum van het leger, zo melden de Russische persbureaus. En vorige week kreeg een 23-jarige oprichter van een kritisch Telegramkanaal acht jaar cel wegens het verspreiden van onjuiste informatie over het Russische leger en de oorlog in Oekraïne. De jongeman had in zijn kanaal oor studenten van de universiteit in Moskou onder meer kritiek geuit op de manier waarop het leger van Rusland de oorlog voert. Hij had het onder meer ook over oorlogsmisdaden in Oekraïne.