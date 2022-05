Jaarvergadering Wereldgezondheidsorganisatie start met oproep voor vrede

Experten­com­mis­sie: “Wereld nog steeds slecht voorbereid op nieuwe pandemie”

De wereld is niet beter voorbereid op een pandemie dan eind 2019. Dat stelt het Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens de expertencommissie is de situatie mogelijk nog erger dan voor de coronapandemie, door de economische staat van de meeste landen.

18 mei