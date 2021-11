Jaar cel gevorderd tegen Franse ex-premier François Fillon

65 mensen geëvacu­eerd in noorden van Frankrijk vanwege risico op overstro­min­gen

In het Noorderdepartement in Frankrijk heeft de brandweer 65 mensen geëvacueerd, vooral in Ekelsbeke, Wormhout en Arneke. De regio wordt getroffen door zware regenval en heeft van de Franse weerdienst Météo-France oranje alarm gekregen voor overstromingen. Het water van de Leie is er sterk aan het stijgen.

28 november