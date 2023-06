Ivanka Trump geen verdachte meer in fraudezaak van familie Trump

Een hof van beroep in New York heeft de fraudezaak tegen oud-president Donald Trump, zijn kinderen en hun familiebedrijf The Trump Organization ingeperkt. Daardoor moet de staat alle aanklachten tegen dochter Ivanka Trump laten vallen.

Volgens de aanklagers draait de zaak om “onthutsende” fraude van The Trump Organization. Het bedrijf zou de waarde van zakelijke eigendommen enorm hebben overdreven om daar belastingvoordeel uit te halen. De staat New York eist dat in totaal 250 miljoen dollar (228 miljoen euro) wordt terugbetaald en dat Trump en drie van zijn kinderen geen bedrijven meer mogen runnen in de staat.

Vervallen

Het hof bepaalde nu dat transacties van voor 13 juli 2014 of 6 februari 2016, afhankelijk van om wie het gaat, te lang geleden zijn om nu nog in de zaak op te nemen. Alle beschuldigingen aan het adres van Ivanka Trump gingen over de periode daarvoor en zijn daarom vervallen.

De rest van de zaak loopt voor alle duidelijkheid gewoon verder. “Met de hulp van zijn kinderen en senior executives van The Trump Organization heeft Donald Trump zijn vermogen ten onrechte opgeblazen, met miljarden dollars, om zichzelf onterecht te verrijken en het systeem op te lichten”, zei de procureur-generaal van New York eerder in een verklaring.

Volledig scherm Allen Weisselberg (C), de vroegere financiële topman van The Trump Organization. © EPA

Andere rechtszaken rond The Trump Organization

Allen Weisselberg, de vroegere financiële topman van The Trump Organization werd in januari in een andere frauderechtszaak in New York veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf en een boete van meer dan twee miljoen dollar. De CFO van het het onroerendgoedbedrijf van Donald Trump en diens familie gaf in die zaak toe dat The Trump Organization jarenlang belasting ontdook door hem en andere werknemers te belonen met extraatjes als huisvesting, privéonderwijs en auto’s die buiten de boeken werden gehouden.

Het familiebedrijf zelf werd veroordeeld tot de maximumboete van 1,6 miljoen dollar wegens financiële en belastingfraude.

“Heksenjacht”

The Trump Organization heeft hotels, golfbanen en vakantieverblijven over de hele wereld. Trump zette de aanklachten eerder weg als een “heksenjacht van de radicaal-linkse Democraten” en “gerechtelijk wangedrag”.

Volledig scherm Archiefbeeld. Donald Trump ,Jr., Ivanka Trump en Eric Trump. © Getty Images