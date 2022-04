Ivanka Trump, dochter van Donald Trump, getuigt voor onderzoekscommissie over bestorming Capitool

Ivanka Trump werd in januari door de commissie uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek over 6 januari 2021, toen een groep Trump-aanhangers het Amerikaanse Congresgebouw bestormde op het moment dat de parlementsleden de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen bevestigden. De leden van de commissie, die voornamelijk uit Democraten bestaat, zeggen over bewijzen te beschikken dat Ivanka haar vader probeerde te overtuigen om zijn aanhangers op te roepen een einde aan het geweld te maken.

De commissieleden zijn geïnteresseerd in “elk gesprek” waarvan ze getuige was of waaraan ze deelnam, in het bijzonder een telefoontje van vader Trump op de ochtend van 6 januari. In dat telefoongesprek zou Donald Trump geprobeerd hebben om zijn vicepresident Mike Pence te dwingen om het tellen van de stemmen te stoppen. “U was aanwezig in het ‘Oval Office’ en u heeft minstens een deel van dat telefoongesprek geobserveerd”, zei Bennie Thompson, hoofd van de commissie, in januari.