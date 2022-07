Ivana Trump (73), ex-vrouw van Donald Trump, overleden: wetsdokter spreekt van ongeval

Officieel overleed Trump - geboren als Ivana Zelnickova in het toenmalige Tsjechoslowakije - aan een hartstilstand in haar woning in Manhattan. Van een inbraak of ander kwaad opzet is alvast geen sprake. Volgens mediaberichten had de politie van New York een noodoproep gekregen. Haar lichaam werd naar verluidt gevonden in de onmiddellijke nabijheid van een trap.