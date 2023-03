Italië wil levenslange celstraf voor kapitein-ter-zee die geheimen doorspeelde aan Rusland

Walter Biot (56) werd gearresteerd in 2021 tijdens een ontmoeting met een medewerker van de Russische ambassade op een parking in Rome. Italië zette vervolgens twee Russische diplomaten het land uit en beschuldigde Biot van het doorspelen van geheime informatie, waaronder NAVO-documenten, in ruil voor 5.000 euro.

Biots advocaat ontkent dat zijn cliënt geheime informatie doorgaf, maar een rechtbank verwierp die bewering vorig jaar en weigerde hem vrij te laten in afwachting van zijn proces.

Geheime en vertrouwelijke documenten

In een schriftelijke uitspraak over de voorlopige hechtenis in april zei de rechtbank dat Biot aan zijn Russische contactpersoon een geheugenkaart had overhandigd met daarop 181 foto’s van documenten en afbeeldingen op zijn computer. Volgens de rechtbank waren er 47 gemarkeerd als “NATO geheim” en 57 als “NATO vertrouwelijk”.

Videobeelden tonen aan dat Biot met zijn telefoon foto’s nam van beelden op het scherm van zijn werkcomputer, zeggen de openbare aanklagers. Volgens Italiaanse media bevatten de documenten onder andere informatie over de oorlog tegen islamitische extremisten in Libië en Syrië.

Ten tijde van zijn arrestatie had Biot de rang van fregatkapitein, maar hij werkte op het ministerie van Defensie waar hij belast was met de ontwikkeling van het beleid inzake nationale veiligheid en met het beheer van de relaties met bondgenoten van Italië.

Biots advocaat meldt dat zijn cliënt geen ideologische motivatie had en dat hij nooit documenten doorspeelde “die Italië of andere landen in gevaar brengen”.

“Wanhopig”

Biots vrouw Claudia Carbonara vertelde in 2021 aan Italiaanse media dat haar man “wanhopig” was. Het gezin met vier kinderen en twee honden kwam niet rond met zijn maandloon van 3.000 euro, beweerde ze. Carbonara, een psychotherapeute, zei dat het gezin door corona zware financiële klappen had gekregen.