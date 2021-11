Italië weert ongevaccineerden vanaf begin december uit restaurant, cultuur en sport

INTERVIEW. Frank Vandenbrou­c­ke: "Het is altijd hetzelfde, we zijn altijd net te traag”

“Het beloofde Rijk der Vrijheid? Ik riep land in zicht, niet dat we morgen met ons bootje aanmeren.” Frank Vandenbroucke (Vooruit) neemt geen woord terug. Maar hij moet een bevolking die de pandemie moe is voor de vierde keer motiveren. “We kunnen alleen maar eerlijk zijn. De boosterprikken worden uitgerold. Maar ik weet niet of we daarmee de finish halen.”

20 november