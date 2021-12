Italië ving dit jaar al meer dan 67.000 migranten op

Duitsland sluit drie kerncentra­les, nog drie blijven over

In Duitsland gaan vandaag opnieuw drie kerncentrales van het stroomnet. Dat gebeurt in de eindsprint van de kernuitstap. De kerncentrales van Brokdorf in de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein, van Grohnde in Nedersaksen en reactor C van Gundremmingen in Beieren worden op oudejaarsavond gesloten.

9:14