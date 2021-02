Italië versoepelt maatregelen: toeristische attracties en horeca weer open

Tienduizen­den restau­rants in Italië open ondanks verbod, politie deelt boetes uit

16 januari Enkele tienduizenden restauranthouders in heel Italië zijn ondanks de coronamaatregelen de hele avond opengebleven. Onder het motto IoApro1501 (Ik open 15 01) protesteren de horecaondernemers tegen de gedwongen sluiting van hun bedrijf, in heel Italië mag de horeca maximaal tot 18 uur ’s avonds open zijn. De politie heeft in verschillende steden boetes uitgedeeld.