Italië versoepelt coronamaatregelen en vaccineert enkel nog 60-plussers met AstraZeneca

Felle kritiek van Nieuw-Zeelanders op film over aanslagen Christ­church

13:29 De plannen voor de film ‘They Are Us’, die het verhaal van de aanslagen op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch zou vertellen, hebben felle kritiek uitgelokt. De film zou focussen op de aanpak van premier Jacinda Ardern in 2019, wat volgens sommigen respectloos is ten opzichte van de slachtoffers van de aanslag. Heel wat Nieuw-Zeelanders uitten hun ongenoegen over de film op sociale media.