Italië versoepelde coronamaatregelen te snel en ondervindt daar nu trieste gevolgen van

Exact een jaar nadat Italië als allereerste natie in Europa een lockdown afkondigde in de strijd tegen het coronavirus, heeft het land de trieste kaap van 100.000 coronadoden gerond. Het land ziet de cijfers sinds iets meer dan twee weken opnieuw fors de hoogte ingaan en lijkt daarmee aan een nieuwe coronagolf begonnen. Een van de belangrijke oorzaken: er werd te snel versoepeld.

Het aantal nieuwe besmettingen in Italië stijgt momenteel met ongeveer 30 procent per week. Gisteren kwamen er volgens het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid 19.749 nieuwe bevestigde gevallen bij, wat het totaal op meer dan 3,1 miljoen brengt sinds de uitbraak van de pandemie. Het is van begin december geleden dat de besmettingscijfers nog zo hoog waren. Ze liggen meer dan de helft hoger dan in ons land.

Volgens de meest recente cijfers zijn meer dan 22.000 mensen opgenomen in de Italiaanse ziekenhuizen met Covid-19. Daarvan hebben er 2.756 intensieve zorg nodig. Gisteren was er op intensieve sprake van een stijging met 278 patiënten. Ter vergelijking: in België liggen er net geen 2.000 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 438 op intensieve zorg. En bij ons zijn die cijfers momenteel vrij stabiel. Let wel: Italië heeft bijna zes keer zo veel inwoners als ons land: 62 miljoen, waar België er maar 11 miljoen heeft.

Overlijdens

Ook het aantal overlijdens gaat fors omhoog in Italië. Gisteren waren er 376 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus en daarmee is de kaap van de 100.000 coronadoden gerond. Zo is Italië ook het land met het hoogste dodental in Europa, na het Verenigd Koninkrijk. Bij ons zijn er elke dag 26 nieuwe sterfgevallen te betreuren door het coronavirus en staat het totaal intussen op 22.327 doden.

“Als het sterftecijfer en het aantal nieuwe gevallen zo snel stijgen, kunnen we spreken van een nieuwe golf”, zegt epidemioloog Antoine Flahault van de universiteit van Genève over de situatie in Italië aan de Franse nieuwssite 20 Minutes. Hij merkt ook op dat de nieuwe cijfers steeds dichter de piek van de tweede golf naderen. Die ontrolde zich in november en was tot nu toe de hoogste in Italië.

De opstoot in de Italiaanse coronacijfers lijkt in belangrijke mate te wijten aan de versoepelingen die Italië vorige maand doorvoerde. Waar in ons land versoepeling werden uitgesteld omdat de coronacijfers nog te hoog waren, besloot de Italiaanse regering op 1 februari om in het grootste deel van het land restaurants, cafés en musea te heropenen. Er bleef wel een avondklok van kracht tussen 22 en 5 uur. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde nog dat het “te vroeg” was “om te versoepelen” omdat het virus “nog veel te veel” circuleerde, maar daar had de Italiaanse overheid geen oren naar.

Opmars

“Het is duidelijk dat Italië de coronamaatregelen te snel wilde versoepelen”, aldus Flahault. “Het land is eigenlijk nooit echt uit de tweede golf gekomen. Iets waar nog enkele Europese landen zich aan bezondigden.” Volgens de epidemioloog speelt verder ook de opmars van de besmettelijker Britse variant een rol in Italië. Die is er sinds midden februari dominant.

Intussen bekijkt de Italiaanse regering wat ze kan doen om de coronacijfers opnieuw onder controle te krijgen. Op tafel liggen onder meer een lockdown in het weekend en het vervroegen van de avondklok, naast een hele reeks lokale maatregelen die aangepast kunnen worden naargelang de ernst van de situatie in een bepaalde regio. Volgens een opiniepeiling die dit weekend werd gepubliceerd door het dagblad Il Corriere della Sera zou 44 procent van de Italianen voorstander zijn van extra maatregelen. Twee weken terug was dat nog 30 procent.

Hoop

Er wordt ook hoop gevestigd op de vaccinatiecampagne. Op dat vlak zit Italië in een soortgelijke situatie als ons land. Met 6,43 procent van de inwoners die al zeker één prik kregen, scoort het land iets beter dan België, dat nog maar op 5,78 procent zit. In Italië is wel nog maar 2,81 procent van de bevolking volledig ingeënt. In ons land staat dat aantal al op 3,06 procent. Italië wil tegen het einde van juni de helft van de bevolking ingeënt hebben.

