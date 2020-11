Italië verbiedt oudejaarsavond buiten te vieren

De kracht van kerst: waarom het volgens een psycholoog zo veel deugd doet om nu al de kerstboom te versieren en kaartjes te versturen

Al jaar en dag volgen we de ongeschreven regel: pas na Sinterklaas mag de kerstboom opgezet worden. Maar dit jaar lappen we dat vrolijk aan onze laars. De verkoop van kerstbomen start vroeger dan ooit en de eerste kerstkaartjes zitten al in de brievenbus. Corona zit er ongetwijfeld voor iets tussen, maar waarom maakt kerst zo gelukkig? Psycholoog Ad Vingerhoets legt uit. "De eindejaarsperiode is bij uitstek de tijd van de nostalgie."