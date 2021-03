Italië telt in 2020 hoogste aantal overlijdens sinds WOII

"In 2020 waren er in totaal 746.146 sterfgevallen. Dat is een stijging van meer dan 100.000 (+15,6 procent) in vergelijking met het gemiddelde over de periode 2015-2019", zei het Italiaanse Nationaal Instituut voor de Statistiek (Istat) in een verklaring. Volgens het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid bedroeg het aantal mensen dat aan het nieuwe coronavirus is overleden per 31 december 2020 74.000. Istat heeft het verschil tussen deze twee cijfers niet verklaard.