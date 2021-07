Italië scherpt coronamaatregelen aan na snelle toename besmettingen

Strengere coronare­gels in Italië, besmettin­gen pieken na gewonnen EK-finale

21 juli Ook in Italië stijgt het aantal coronabesmettingen. Het zet de Italiaanse overheid aan om de zogenoemde ‘Green Pass’ versneld in te voeren. Donderdag wordt een nieuw decreet verwacht dat vanaf aanstaande maandag de pas verplicht maakt om toegang te krijgen tot restaurants, bioscopen en evenementen en om te reizen in het openbaar vervoer.