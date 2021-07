Italië redt honderdtal migranten in nood voor kust van Calabrië

119 vluchtelin­gen dringen Spaanse exclave Melilla binnen

12 juli Een groep van 119 vluchtelingen uit landen ten zuiden van de Sahara is er vandaag in geslaagd de Spaanse exclave Melilla binnen te dringen. In totaal waagden circa 200 mensen hun kans om de drie metalen hekkens op de grens met Marokko over te steken.