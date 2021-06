Italië prikt geïsoleerde dorpelingen aan keukentafel: “Dit scheelt een uur haarspeldbochten rijden”

Berlijnse politie clasht met krakers: tientallen gewonde agenten

16 juni Bij een politieactie in een kraakpand in Berlijn zijn vandaag tientallen agenten gewond geraakt, meldt de politie. Het gebouw, in het oostelijke stadsdeel Friedrichshain, wordt al jaren bezet door radicale krakers, en is een van de laatste symbolen die nog in handen zijn van de krakersscene in de Duitse hoofdstad. Bij de schermutselingen zijn volgens de politie 60 agenten gewond geraakt.