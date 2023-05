Italië pakt minderjarige IS-verdachte op die bosbrand wilde stichten

In Italië is een zeventienjarige jongen in de boeien geslagen omdat hij een aanslag zou hebben gepland in naam van de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Opmerkelijk is dat hij die wilde plegen door een bosbrand te stichten in een heuvelachtig gebied aan de rand van een stad.