Italië overweegt verplaatsing van beren uit regio Trente na dood jogger, familie wil schadevergoeding

UpdateDe familie van de jogger die vorige week in Italië door een beer werd gedood, gaat de Italiaanse staat aanklagen. Dat meldt de Oostenrijkse tabloid ‘Exxpress’ op dinsdag. De nabestaanden houden de overheid verantwoordelijk omdat de beren in de jaren 90 opzettelijk werden uitgezet in de regio.

De moeder van het 26-jarige slachtoffer is er kapot van, maar strijdlustig: “Iemand heeft die beren uitgezet, waarvan een mijn kind heeft vermoord. Iemand moet daar de verantwoordelijkheid voor nemen”, zegt ze. De familie van Andrea Papi zal een schadevergoeding eisen van de Italiaanse staat en de provincie Trente, waar het tragische vooral plaatsvond.

De sportstudent werd vorige week ‘s avonds tijdens het joggen in een bosrijke omgeving bij Caldes aangevallen en dodelijk verwond door een bruine beer. Zoekploegen vonden een met bloed besmeurde stok naast zijn lichaam. Het slachtoffer had duidelijk geprobeerd zich te verdedigen tegen het roofdier. Maar tevergeefs - zijn lichaam was misvormd en vertoonde overal diepe wonden.

Verplaatsing beren

Eerder op de dag had de Italiaanse overheid al laten weten te overwegen een groot aantal beren uit de noordelijke provincie Trente te verplaatsen naar andere regio's. Dat heeft de minister van Omgeving gisteren aangekondigd.

Volgens lokale autoriteiten leven er vandaag een honderdtal bruine beren in de bergachtige en bosrijke gebieden in de provincie. Het Europese herintroductieplan voor de dieren, dat eind jaren '90 werd gelanceerd, voorzag slechts in ongeveer de helft van dat aantal. Hoewel de dieren zelden in aanraking komen met mensen, heeft de dood van de 26-jarige jogger kwade reacties teweeggebracht bij omwonenden en gemeenteraadsleden. Aanvallen op mensen komen de laatste tijd steeds vaker voor. Nog maar vier weken geleden werd een wandelaar aangevallen, maar die kwam er met wat botbreuken vanaf.

De Italiaanse minister van Omgeving, Gilberto Puichetto, en provinciehoofd Maurizio Fugatti kwamen dinsdag overeen om de mogelijkheden van een “massaal hervestigingsplan" te bekijken om beren uit Trente te verplaatsen naar andere regio's, "met het behoud van een aanvaardbaar aantal" beren in de provincie. Het is nog niet duidelijk om hoeveel dieren het gaat en naar welke Italiaanse regio's ze verplaatst zouden worden. In Italië leven in totaal tussen de 120 à 200 beren.

Volledig scherm Andrea Papi, met zijn vriendin. © x

Beer zal worden gedood

De beer die verantwoordelijk is voor de dood van de man kon intussen geïdentificeerd worden en zal neergeschoten worden. Diensten voor natuurbeheer bekijken nu of ze mogelijk ook andere beren zullen doden die een onmiddellijk gevaar vormen voor bewoners uit de streek. In de tussentijd zouden politieagenten uitgerust kunnen worden met afweermiddelen tegen beren, klinkt het.

De Italiaanse milieuorganisatie Legambiente herinnert eraan dat het de eerste keer is in 150 jaar tijd dat een beer een dodelijk slachtoffer heeft gemaakt, en hekelt het "beheer uit angst" en de "vergezochte hypotheses" om het probleem op te lossen. "De beren verplaatsen? Waarheen? Je kunt niet zomaar een wild dier verplaatsen dat in een bepaald gebied is geboren", luidt de kritiek.

