Italië neemt naast jachten ook villa's van Russen in beslag

Oorlog in Oekraïne zorgt voor enorme solidari­teit: “Het raakt me, ik moet deze mensen gewoon helpen”

De oorlog in Oekraïne brengt een enorme golf van solidariteit op gang. In verschillende landen wordt er kleding en voedsel ingezameld en krijgen vluchtelingen onderdak. Maar ook aan de Poolse grens schieten mensen te hulp. Zo ook de Belg Bart Stassen en de Deen Bjorn Stadil. Die laatste brengt met zijn eigen wagen mensen van Polen naar Denemarken. “Het feit dat vrouwen en kinderen achtergelaten worden als vluchtelingen en hun mannen gaan vechten... Het raakte me op de een of andere manier. Ik weet niet waarom, maar ik moest deze mensen helpen”, zegt Stadil voor onze camera.

4 maart