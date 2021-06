Italië in shock: man schiet spelende broertjes (3 en 8) op straat dood: “Ze stierven in armen van hun vader”

UPDATE 18 maanden cel voor twintiger die Franse president klap gaf: “Macron vertegen­woor­digt de neergang van het land”

10 juni De man die dinsdag in het zuidoostelijke Tain l’Hermitage een klap uitdeelde aan Frans president Emmanuel Macron is vandaag veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan veertien maanden met uitstel. Dat heeft de strafrechter in Valence bepaald. “Macron vertegenwoordigt de neergang van het land”, liet Damien Tarel (28) eerder vandaag in de rechtszaal optekenen. De rechter heeft ook een aanhoudingsbevel uitgesproken.