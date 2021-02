Italië houdt op laatste moment heropening skipistes tegen

Peer Winter in heel het land, maar de Peerse skipiste ziet zwarte sneeuw: “We kijken machteloos toe hoe belangrijk­ste periode voorbij­gaat”

9 februari In heel het land ligt er een dikke sneeuwlaag, maar nergens is er zo weinig winterpret als in Snow Valley in Peer. Sinds de verstrengingen in oktober is indoorsport immers verboden. “Nochtans hebben we 105.000 kubieke meter ruimte, maar we staan compleet machteloos”, foetert zaakvoerder Cor Mollin. “Als we ook de krokusvakantie nog verliezen, weet ik niet meer hoe het verder moet.”