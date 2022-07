Italië geschokt nadat Nigeriaanse straatverkoper wordt beroofd en doodgeslagen op klaarlichte dag

Verdachte opgepakt voor moord op negenjarig meisje in Engeland

In het Engelse Boston is een 22-jarige verdachte opgepakt voor de moord op een negenjarig meisje. De verdachte werd opgepakt in een park in de havenstad. De politie verspreidde eerder nog beelden van hem in een opsporingsbericht.

30 juli