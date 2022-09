Italië gaat vandaag stemmen en krijgt mogelijk eerste vrouwelijke premier

Coalitie rond extreem­recht­se Giorgia Meloni in poleposi­tie om Italiaanse verkiezin­gen te winnen

In Italië trekken de kiezers aanstaande zondag 25 september naar de stembus om een nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers en een nieuwe Senaat samen te stellen. De rechtse coalitie met Fratelli d’Italia (FdI) als grootste partij ligt in de peilingen mijlenver op kop om de verkiezingen te winnen. Als haar dat lukt, is Giorgia Meloni, de topvrouw van het extreemrechtse FdI, meteen topfavoriet om de eerste vrouwelijk premier van Italië te worden.

21 september