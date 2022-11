Italianen zoeken verder naar vermisten na verwoestende aardverschuiving op vakantie-eiland Ischia

31-jarige vrouw omgekomen

Gisteren was enige tijd onduidelijk of en hoeveel doden het zware noodweer juist had veroorzaakt. Minister van Infrastructuur Matteo Salvini meldde dat acht mensen de modderstroom niet hadden overleefd, maar zijn collega van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi zei later dat er nog geen doden waren bevestigd.



Inmiddels is bekend dat in elk geval één persoon is omgekomen: een 31-jarige vrouw die een winkel had op het eiland. Haar lichaam is geborgen. Er zijn ook 13 gewonden geteld. Ruim 130 mensen werden intussen in veiligheid gebracht.