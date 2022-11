Italianen zoeken verder naar vermisten na aardverschuiving op vakantie-eiland Ischia, jong meisje onder nu drie dodelijke slachtoffers

De zoektocht naar vermisten op het Italiaanse eiland Ischia gaat volop door na de aardverschuiving van gisteren. De hulpdiensten zoeken nog negen mensen in het rampgebied. Tot nu toe hebben de autoriteiten drie doden bevestigd door het natuurgeweld. Het gaat om twee vrouwen en een jong meisje van 5 of 6 jaar oud. Zeker dertien mensen zijn gewond geraakt.

KIJK. Beelden tonen hoe meerdere auto’s en zelfs een bulldozer door de verwoestende modderstroom worden meegesleurd op Ischia

Het kleine maar dichtbevolkte Ischia ligt voor de kust van Napels. Door plotselinge hevige regenval bij de stad Casamicciola gisteren ontstond een aardverschuiving. Zeker tien gebouwen zijn ingestort en honderd mensen kwamen vast te zitten. Nog eens tweehonderd mensen kregen het advies om te evacueren omdat ook in hun buurt instortingsgevaar was. Vooral de kustplaatsjes Casamicciol Terme en Lacco Ameno werden zwaar getroffen.

Twee vrouwen en kind omgekomen

Inmiddels is bekend dat minstens drie mensen zijn omgekomen. Gisteren werd een eerste dode aangetroffen. Het gaat om een vrouw van 31 jaar oud, ze had een winkel op het eiland. Vandaag hebben reddingswerkers (voorlopig) nog eens twee dodelijke slachtoffers teruggevonden. Het gaat om een jong meisje - volgens de hulpdiensten was ze 5 of 6 jaar oud - en nog een vrouw. Er zijn ook minstens dertien gewonden geteld.

Vermisten

Negen mensen zijn nog vermist. Volgens lokale media zijn onder de vermisten waarschijnlijk nog meer minderjarigen. Ruim 130 mensen werden eerder in veiligheid gebracht.

Zoektocht met drones

Het aanhoudende slechte weer bemoeilijkt intussen de werkzaamheden van brandweer, politie en civiele bescherming. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt om de vermiste mensen te vinden, maar door de modderstromen en de harde wind is het eiland moeilijk begaanbaar.

KIJK. Italië is nog niet verlost van de problemen, zegt VTM-weerman David Dehenauw: “We verwachten in 48 uur tijd tussen de 100 en 200 liter regen per vierkante meter”

Zo’n 150 brandweerlieden, 220 politieagenten en vrijwilligers zijn aan het werk om de ravage op te ruimen en de vermisten te vinden. Ze maken daarbij onder meer gebruik van drones. Ook zoeken duikers naar mensen tussen alle modder die de zee in is gestroomd. De kracht van de modderstromen was zo groot dat ook auto’s en delen van gebouwen de zee in zijn gesleurd.

Noodtoestand

De regering in Rome heeft zondag de noodtoestand voor Ischia uitgeroepen. Dat was nodig om geld vrij te maken voor de geleden schade. In eerste instantie is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodhulp en opruimwerkzaamheden.

