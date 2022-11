Italianen zoeken verder naar vermisten na aardverschuiving op vakantie-eiland Ischia: al 7 doden

De zoektocht naar vermisten op het Italiaanse eiland Ischia gaat volop door na de aardverschuiving van gisteren. De balans van de aardverschuiving in Casamicciola is tot zeven doden opgelopen, terwijl nog vijf mensen worden vermist, zo heeft de prefect van Napels, Claudio Palomba, zondagavond gezegd.

KIJK. Beelden tonen hoe meerdere auto’s en zelfs een bulldozer door de verwoestende modderstroom worden meegesleurd op Ischia

Het kleine maar dichtbevolkte Ischia ligt voor de kust van Napels. Door plotselinge hevige regenval bij de stad Casamicciola gisteren ontstond een aardverschuiving. Zeker tien gebouwen zijn ingestort en honderd mensen kwamen vast te zitten. Nog eens tweehonderd mensen kregen het advies om te evacueren omdat ook in hun buurt instortingsgevaar was. Vooral de kustplaatsjes Casamicciol Terme en Lacco Ameno werden zwaar getroffen.

Ook baby bij slachtoffers

De jongste voorlopige balans omvat het eerste slachtoffer dat zaterdag werd gevonden, Elenora (31), en zes anderen die zondag zijn teruggevonden: een broer en zus van 10 en 6 jaar, een koppel met hun baby geboren op 4 november en Nikolica, een 58-jarige Bulgaar.

Volledig scherm © ANP / EPA

Ruim 200 manschappen van de civiele bescherming en de ordetroepen zochten zondag nog naar slachtoffers, terwijl honderden vrijwilligers, in modder tot aan hun knieën, in de weer waren om de straten schoon te vegen van de badplaats, die 8.000 inwoners telt in de winter. Met schoppen probeerden ze de toegang tot huizen en winkels vrij te maken. Her en der lagen wrakken van auto’s en bussen die door de modderstroom vernield werden.

KIJK. Italië is nog niet verlost van de problemen, zegt VTM-weerman David Dehenauw: “We verwachten in 48 uur tijd tussen de 100 en 200 liter regen per vierkante meter”

Noodtoestand

De regering in Rome heeft zondag de noodtoestand voor Ischia uitgeroepen. Dat was nodig om geld vrij te maken voor de geleden schade. In eerste instantie is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodhulp en opruimwerkzaamheden.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.