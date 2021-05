Italianen spreken schande van pizza's uit de muur

24 uur per dag, 7 dagen in de week een pizza eten? Sinds kort kan dat in Rome. Je kiest een van de vier smaken op een apparaat, betaalt en drie minuten later komt er een dampende pizza uit de muur. De Romeinen zijn nog wat sceptisch.

Stefano Peschiaroli aarzelt als hij over de drempel stapt. David Bowie klinkt uit de speakers in wat niet meer is dan een gat in de muur. “Ik had hiervan gehoord, kwam hier toevallig langs met mijn vrouw.”

De eerste ‘Mr Go’ 24 uurs pizza-automaat van Italië is vooral heel klein. Het grootste deel van de ongeveer zes vierkante meter wordt ingenomen door een grote rode machine, waarop je kan kiezen welke pizza je wilt, waar je kan betalen en waarin de pizza bereid wordt. Stefano kiest de pizza met pikante salami. Nadat hij zes euro met zijn kaart betaald heeft, begint de rode machine te leven.

Links wordt de bloem gemixt met water en wordt de pizzabodem neergelegd, dan komen de tomatensaus, de kaas en de salami er bovenop. Rechts gaat een oventje aan en via een raampje kan je de pizza in de gaten houden. Drie minuten na de betaling haalt Stefano zijn pizza salame piccante uit een luikje onder de oven.

“Hij is wat klein, maar hij ruikt goed”, bestudeert hij de pizza kritisch. Italianen zijn zeer kieskeurig met eten, voorzichtig neemt Stefano een hap. “De bodem is wat hard, niet echt een pizzabodem. Maar het valt me niet tegen.” Het is wel oké, is de conclusie, maar het haalt het niet bij een échte pizza gemaakt door een échte pizzaiolo en gebakken in een houtoven.

Volledig scherm Niet iedereen is blij met de pizza-automaat in Rome. © AFP

“Ik zie mijn zaak vooral als een aanvulling op de bestaande restaurants”, zegt Massimo Bucolo, initiatiefnemer van Mr Go. De dag na Pasen opende hij zijn eerste restaurant in Italië. Deze eerste weken bestaat de klandizie voornamelijk uit nieuwsgierigen, dus is het nog te vroeg om iets te zeggen over het succes. De bedoeling is wel dat het een keten wordt. “Toen ik student was, kon je ’s nachts na het uitgaan nergens iets eten, nu wel.” Op deze zondagochtend is de pizza margherita al uitverkocht, teken dat het aantal nieuwsgierigen groot is.

Volgens Bucolo werken er steeds meer mensen ’s nachts en is er dus steeds meer behoefte aan zaken als de zijne, waar je snel een goede pizza met verse ingrediënten kan eten. ”Ik krijg veel goede reacties van taxichauffeurs en verpleegkundigen.”

Tot nu toe zijn de meeste reacties echter negatief, de Italiaanse kranten zijn negatief en ook wemelt het van de scheldpartijen op de socialemediapagina’s van het bedrijf. Er zijn er zelfs die hun ongenoegen uiten bij het enige Mr Go-filiaal zelf. “Het is een schande”, roept een man in het voorbijgaan, hij maakt een foto en beent weer weg. De reden voor zijn uitspraak wil de man niet zeggen.

Voornaamste reden voor de kritiek is dat Mr Go de Italiaanse culinaire traditie geweld aan zou doen en werk zou afnemen van de toch al zo geplaagde horeca in Italië. “Het is nooit mijn intentie geweest pizzeria’s aan te vallen’’, verdedigt ondernemer Bucolo zich. “Ik bied een service die er nog niet was.”